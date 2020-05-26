У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста

Депутат парламенту Румунії Костянтин Кодряну звернувся до Національного органу з питань громадянства з вимогою позбавити прем'єр-міністра Молдови Іона Кіку румунського паспорта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Причина - нібито очорнення Румунії заявами, які "обурили суспільство на обох берегах Прута", пояснив депутат.

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Зауважимо, в Молдові дозволене подвійне громадянство. Чинний глава уряду Іон Кіку має румунський паспорт.

"Позбавлення громадянства - це природний і обов'язковий крок румунської держави, коли людина, яка отримала румунський паспорт, завдає шкоди іміджу країни і її престижу. Не можна нескінченно терпіти румунофобію тих, хто отримує румунське громадянство і користується усіма його перевагами", - заявив Костянтин Кодряну.

Румунський депутат обурився відповіддю прем’єр-міністра Молдови на критику з боку румунського євродепутата Зігфріда Мурешана. Мурешан заявляв, що уряд Молдови не справляється з коронавірусною кризою, а найкращим урядом в країні був кабмін під керівництвом Майї Санду.

Кіку у відповідь розкритикував антикорупційні зусилля та відповідь на пандемію з боку уряду Румунії.

"Що ти зробив для своєї країни, адже вона стогне від найбільшої корупції в Європі? У тебе в одній Сучаві хворих коронавірусом стільки, скільки половина всіх тих, що заразилися в Молдові. І лікарів приблизно стільки ж", - заявляв прем’єр-міністр Молдови.

Міністерство закордонних справ Румунії засудило Кіку за критику на адресу депутата Європарламенту. У відомстві зазначили, що подібні заяви "демонструють неповагу до Румунії і двосторонніх відносин стратегічного партнерства з євроінтеграції Молдови".

Депутат Європарламенту Еуджен Томак теж закликав забрати у Кіку румунський паспорт.