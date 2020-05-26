Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя

ЕСПЧ наказал Азербайджан за героизацию убийцы, зарубившего топором армянина на учениях НАТО

Великобритания в июне откроет магазины и рынки






У премьера Молдовы хотят забрать паспорт Румынии за критику Бухареста

Вторник, 26 мая 2020, 14:58

Депутат парламента Румынии Константин Кодряну обратился в Национальный орган по вопросам гражданства с требованием лишить премьер-министра Молдовы Иона Кику румынского паспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Причина - якобы очернение Румынии заявлениями, которые "возмутили общество на обоих берегах Прута", пояснил депутат.

Читайте также
Молдова определилась со следующими послаблениями карантина

Заметим, в Молдове разрешено двойное гражданство. Действующий глава правительства Ион Кику имеет румынский паспорт.

"Лишение гражданства - это естественный и обязательный шаг румынского государства, когда человек, получивший румынский паспорт, наносит ущерб имиджу страны и ее престижа. Нельзя бесконечно терпеть румунофобию тех, кто получает румынское гражданство и пользуется всеми его преимуществами", - заявил Константин Кодряну.

Румынский депутат возмутился ответом премьер-министра Молдовы на критику со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана. Мурешан заявлял, что правительство Молдовы не справляется с Коронавирусная кризисом, а лучшим правительством в стране был Кабмин под руководством Майи Санду.

Кику в ответ раскритиковал антикоррупционные усилия и ответ на пандемию со стороны правительства Румынии.

Читайте также
Тысячи румын, желающих вернуться домой, образовали огромные очереди на границе

"Что ты сделал для своей страны, ведь она стонет от самой коррупции в Европе? У тебя в одной Сучаве больных коронавируса столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - заявлял премьер-министр Молдовы.

Министерство иностранных дел Румынии осудило Кику за критику в адрес депутата Европарламента. В ведомстве отметили, что подобные заявления "демонстрируют неуважение к Румынии и двусторонних отношений стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы".

Депутат Европарламента Еуджен Томак тоже призвал забрать у Кику румынский паспорт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Молдова Румыния
powered by lun.ua