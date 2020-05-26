Швеция недовольна решением Кипра не пускать ее туристов

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде пытается улучшить репутацию своей страны за рубежом после того, как Кипр не позволил шведам посещать страну в связи с эпидемической ситуацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Кипр на прошлой неделе заявил, что граждане 19 европейских стран могут въезжать в страну с июня, основываясь на оценке риска "основных эпидемиологических показателей". Швеция входит в число государств, которые не попали в список.

Линде сказала, что планирует поднять вопрос с Кипром на встрече министров ЕС в пятницу и надеется, что такие решения будут основываться на фактах, а не будут рассматриваться как "политические маркеры, нацелены на то, чтобы показать силу дома".

"Я бы хотела, чтобы открытие происходило более упорядоченно", - сказала она.

Министр признала, что понимает определенное разочарование в связи со слабой реакцией Швеции на вирус, но добавила, что неправильно "просто смотреть на уровень смертности в течение определенного недели".

Швеция, как известно, не применила жесткий карантин для борьбы с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и полагаясь на добровольные меры, ориентированные на социальное дистанцирование и гигиене.

Ранее сообщалось, что сейчас в Швеции наибольшее количество умерших от коронавируса на душу населения в Европе.

Последнее исследование показало, что на конец апреля антитела к коронавирусу были в 7,3% жителей Стокгольма.