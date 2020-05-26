У Сербії назвали "смішним" і "ганебним" рішення Чорногорії не впускати її громадян

У Сербії назвали "смішним" і "ганебним" рішення Чорногорії не включати Сербію у перелік країн, для громадян яких відкриють кордони на початку червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", з такими заявами виступили прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Сербії.

Міністр закордонних справ Івіца Дачич назвав рішення Чорногорії продовжити закриття кордону для громадян Сербії "смішною і безглуздою дією". На його думку, Сербію не внесли до списку зумисно, а не з об’єктивних причин – через епідеміологічну ситуацію.

"Це свідчить про їхнє ставлення до Сербії. Якщо громадяни Сербії можуть вільно їхати до Угорщини, Греції, Болгарії, чому вони також не можуть поїхати до Чорногорії? Це дійсно смішно і показує рівень, якого досягла державна політика Чорногорії. Вони роблять кроки, які приносять їм шкоду і є руйнівними для їхніх громадян", - зазначив глава сербського МЗС, додавши, що відтак до Чорногорії не зможуть приїхати туристи з Сербії.

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На запитання, які причини він вважає визначальними для цього рішення Подгориці, Дачич відповів, що це конфлікт навколо Сербської православної церкви в Чорногорії.

Водночас, сказав він, Сербія поки не надсилатиме ноту протесту до Чорногорії. "Навіть після цього смішного кроку влади в Подгориці, ми залишаємось із своїм рішенням, що громадяни Чорногорії можуть їхати до Сербії", зазначив Дачич.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч назвала рішення Чорногорії відкрити кордони "для всіх, крім сербів з Сербії та Республіки Сербської" ганебним.

"Добре, що громадяни змогли побачити, що в Чорногорії ми є небажаними, і лише тому, що ми не брехали, що люди помирали від грипу чи пневмонії, а не від коронавірусу", - заявила вона.

Прем’єрка додала, що таке рішення є "однозначним посланням" для громадян Сербії і закликала їх "не їхати туди, де наші громадяни небажані".

Ана Брнабіч зазначила, що Белград не буде застосовувати симетричні заходи і забороняти в’їзд громадянам Чорногорії, але буде більш рішуче буде боротися "зі спробами чорногорських злочинців та представників мафіозних кланів, які десятиліттями тероризували сербських громадян, потрапити до Сербії".

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про відсутність на її території випадків коронавірусу, а вчора оголосила про відкриття своїх кордонів для країн, які відповідають критеріям національного Інституту громадського здоров'я, на початку червня.

У цьому переліку – Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія і Греція.