В Сербии назвали "смешным" и "позорным" решение Черногории не впускать ее граждан

В Сербии назвали "смешным" и "позорным" решение Черногории не включать Сербию в перечень стран, для граждан которых откроют границы в начале июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач", с такими заявлениями выступили премьер-министр и министр иностранных дел Сербии.

Министр иностранных дел Ивица Дачич назвал решение Черногории продолжить закрыть границы для граждан Сербии "смешным и нелепым действием". По его мнению, Сербию не внесли в список умышленно, а не по объективным причинам - эпидемиологической ситуации.

"Это свидетельствует об их отношении к Сербии. Если граждане Сербии могут свободно ехать в Венгрии, Греции, Болгарии, почему они также не могут поехать в Черногорию? Это действительно смешно и показывает уровень, которого достигла государственная политика Черногории. Они делают шаги, которые приносят им вред и являются разрушительными для их граждан", - отметил глава сербского МИД, добавив, что в Черногорию не смогут приехать туристы из Сербии.

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На вопрос, какие причины он считает определяющими для этого решения Подгорицы, Дачич сказал, что это конфликт вокруг Сербской православной церкви в Черногории.

В то же время, сказал он, Сербия пока не будет направлять ноту протеста в Черногорию. "Даже после этого смешного шага власти в Подгорице мы остаемся со своим решением, граждане Черногории могут ехать в Сербию", - отметил Дачич.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение Черногории открыть границы "для всех, кроме сербов из Сербии и Республики Сербской", позорным.

"Хорошо, что граждане смогли увидеть, что в Черногории мы нежелательны, и только потому, что мы не врали, что люди умирали от гриппа или пневмонии, а не от коронавируса", - заявила она.

Премьер добавила, что такое решение является "однозначным посланием" для граждан Сербии и призвала их "не ехать туда, где наши граждане нежелательны".

Брнабич отметила, что Белград не будет применять симметричные меры и запрещать въезд гражданам Черногории, но будет более решительно бороться "с попытками черногорских преступников и представителей мафиозных кланов, которые десятилетиями терроризировали сербских граждан, попасть в Сербию".

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории случаев коронавируса, а вчера объявила об открытии своих границ для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья, в начале июня.

В этом списке - Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания и Греция.