Прем'єр Ірландії заявив, що не порушував карантин, провівши пікнік у парку

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар не вважає проведення пікніка з друзями в дублінському парку порушенням карантинних правил.

Відповідну заяву опублікував офіс глави уряду, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Guardian.

У заяві зазначається, що Варадкар "не порушив жодні закони, не діяв всупереч жодним нормам та дотримувався рекомендацій щодо охорони здоров'я" під час пікніка в парку.

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Цей коментар з'явився після того, як у соціальних мережах з'явилися фото, на яких Варадкар сидів зі своїм партнером Метью Барреттом та двома друзями біля пам'ятника Веллінгтону в парку. Варадкар був у шортах і без сорочки.

На думку багатьох цей пікнік суперечив рекомендаціям, які минулого тижня озвучила на брифінгу для ЗМІ представниця уряду Ліза Канаван: "Якщо ви відвідуєте громадські місця, намагайтеся не затримуватися занадто довго на спортивному майданчику і не проводьте пікніків. Будь ласка, зробіть фізичні вправи, а потім йдіть додому".

У заяві офісу Варадкара сказано, що на першому етапі скасування обмежень в Ірландії дозволили збиратися групами до чотирьох людей на відкритому повітрі в межах п'яти кілометрів від дому.

"Урядові інструкції дозволяють людям проводити час на свіжому повітрі в межах 5 км від свого будинку, продовжуючи дотримуватися соціального дистанціювання та належної гігієни. Не існує конкретних урядових інструкцій щодо споживання їжі на свіжому повітрі чи пікніків", - йдеться у заяві.

Напередодні в Ірландії вперше з 21 березня не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.