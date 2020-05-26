Премьер Ирландии заявил, что не нарушал карантин, проведя пикник в парке

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар не считает проведение пикника с друзьями в дублинском парка нарушением карантинных правил.

Соответствующее заявление опубликовал офис главы правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

В заявлении отмечается, что Варадкар "не нарушил никакие законы, не действовал вопреки каким-либо нормам и придерживался рекомендаций по охране здоровья" во время пикника в парке.

Этот комментарий появился после того, как в социальных сетях появились фото, на которых Варадкар сидел со своим партнером Мэтью Барреттом и двумя друзьями у памятника Веллингтону в парке. Варадкар был в шортах и ​​без рубашки.

По мнению многих этот пикник противоречил рекомендациям, которые на прошлой неделе озвучила на брифинге для СМИ представитель правительства Лиза Канаван: "Если вы посещаете общественные места, старайтесь не задерживаться слишком долго на спортивной площадке и не проводите пикников. Пожалуйста, сделайте физические упражнения, а затем идите домой".

В заявлении офиса Варадкара сказано, что на первом этапе отмена ограничений в Ирландии разеешили собираться группами до четырех человек на открытом воздухе в пределах пяти километров от дома.

"Правительственные инструкции позволяют людям проводить время на свежем воздухе в пределах 5 км от своего дома, продолжая соблюдать социального дистанцирования и надлежащие правила гигиены. Не существует конкретных правительственных инструкций о потреблении пищи на свежем воздухе или пикниках", - говорится в заявлении.

Накануне в Ирландии впервые с 21 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.