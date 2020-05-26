Ryanair оскаржить надання 9 млрд євро державної допомоги для Lufthansa

Ірландський лоукостер Ryanair має намір оскаржити у судовому порядку рішення німецького уряду про надання багатомільярдної допомоги авіакомпанії Lufthansa.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ryanair подасть скаргу на останній приклад неправомірної державної допомоги компанії Lufthansa", - заявив генеральний директор ірландської авіакомпанії Майкл О'Лірі.

За його словами, така державна підтримка дозволить Lufthansa встановлювати ціни на авіаквитки нижче ринкової вартості, що значно порушуватиме чесну конкуренцію на ринку.

За словами О'Лірі, Ryanair або британський лоукост-перевізник Easyjet у таких обставинах опиняться у скрутному становищі.

Як відомо, уряд Німеччини схвалив пакет порятунку в розмірі 9 мільярдів євро для постраждалої від пандемії авіакомпанії Lufthansa, яка є найбільшим авіаперевізником Європи.

Угоду ще мають схвалити Європейська комісія і наглядова рада та загальні збори акціонерів Lufthansa. Єврокомісія повинна перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.

Раніше Lufthansa анонсувала, що планує в другій половині червня відновити рейси щонайменше на 20 напрямках.

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