Ryanair обжалует предоставление 9 млрд евро госпомощи для Lufthansa

Ирландский лоукостер Ryanair намерен обжаловать в судебном порядке решение немецкого правительства о предоставлении многомиллиардной помощи авиакомпании Lufthansa.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Ryanair подаст жалобу на последний пример неправомерного государственной помощи компании Lufthansa", - заявил генеральный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири.

По его словам, такая государственная поддержка позволит Lufthansa устанавливать цены на авиабилеты ниже рыночной стоимости, что будет значительным нарушением честной конкуренции на рынке.

По словам О'Лири, Ryanair или британский лоукост-перевозчик Easyjet в таких обстоятельствах окажутся в трудном положении.

Как известно, правительство Германии одобрило пакет спасения в размере 9 миллиардов евро для пострадавшей от пандемии авиакомпании Lufthansa, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Европы.

Соглашение еще должны одобрить Европейская комиссия и наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa.

Еврокомиссия должна проверить, не приведет ли предоставления государственной помощи к искажению конкуренции в Европе.