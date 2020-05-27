"Якийсь карлик з України": Шредер обізвав українського посла

Колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації української служби Deutsche Welle.

Подкаст триває близько пів години. Запитання ставить колишній прессекретар Шредера Бела Анда, політик відповідає. У першому випуску відставний політик різко висловився про українського посла, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карликом".

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"Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?", - запитує Шредер.

"Посол, так", - підказує Анда. "Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні ... Це нікого не цікавить, навіть у Німеччині", - говорить Шредер, при цьому не вимовляючи імені українського посла Андрія Мельника.

Привід для випаду Шредера - інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

У німецьких ЗМІ в цілому позитивно сприйняли новий проєкт Шредера, зазначивши, що його цікаво слухати, і що ексканцлер багато в чому залишився вірним собі.

Лише слово "карлик" про українського посла, схоже, деяких оглядачів неприємно здивувало.

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Хтось просто зазначив, що це звучить "недобре". А ліволіберальна газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово - єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися в словах ведучого Анди про те, що під час запису бесіди в адвокатській конторі ексканцлера в Ганновері вживають тільки воду і каву. "Не можна бути повністю впевненим, що так було до кінця запису", - іронізує газета.

Нагадаємо, Андрій Мельник запропонував парі лобісту Кремля, ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру щодо того, що окупований Крим повернеться до складу України.

Згодом посол пояснив, що зробив це для того, аби нагадати німцям та іншим європейцям, чий Крим.