ЄС передав українським прикордонникам засоби захисту на мільйон гривень
Європейський Союз передав українським прикордонникам засоби індивідуального захисту загальною вартістю мільйон гривень.
Про це "Європейській правді" у середу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
Зокрема, прикордонники отримали 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів.
Допомога надається в рамках проєкту "Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", який фінансується ЄС.
Загальна вартість допомоги дорівнює майже 1 млн грн.
"Надання захисних засобів Державній прикордонній службі та Державній митній службі, що працюють для підтримання важливих функцій в країні, є частиною підтримки ЄС уряду України в його прагненні захистити громадян від цієї пандемії. Ми разом з Україною під час цієї безпрецедентної кризи", - заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Зазначається, що це перша частина підтримки, пов’язаної з проєктом протидії COVID-19, яка також включатиме надання прикордонникам двох стаціонарних систем температурного скринінгу.
Нагадаємо, раніше європейські посли передали 936 українським об’єднаним територіальним громадам медичні засоби для боротьби з епідемією.
Як повідомлялось, ЄС вже оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.