ЄС передав українським прикордонникам засоби захисту на мільйон гривень

Європейський Союз передав українським прикордонникам засоби індивідуального захисту загальною вартістю мільйон гривень.

Про це "Європейській правді" у середу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Зокрема, прикордонники отримали 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів.

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Допомога надається в рамках проєкту "Підтримка реалізації концепції Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", який фінансується ЄС.

Загальна вартість допомоги дорівнює майже 1 млн грн.

"Надання захисних засобів Державній прикордонній службі та Державній митній службі, що працюють для підтримання важливих функцій в країні, є частиною підтримки ЄС уряду України в його прагненні захистити громадян від цієї пандемії. Ми разом з Україною під час цієї безпрецедентної кризи", - заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Зазначається, що це перша частина підтримки, пов’язаної з проєктом протидії COVID-19, яка також включатиме надання прикордонникам двох стаціонарних систем температурного скринінгу.

Нагадаємо, раніше європейські посли передали 936 українським об’єднаним територіальним громадам медичні засоби для боротьби з епідемією.

Як повідомлялось, ЄС вже оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.