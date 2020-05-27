ЕС передал украинским пограничникам средства защиты на миллион гривен

Европейский Союз передал украинским пограничникам средства индивидуальной защиты общей стоимостью миллион гривен.

Об этом "Европейской правде" в среду сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В частности, пограничники получили 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров.

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Помощь предоставляется в рамках проекта "Поддержка реализации концепции интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", который финансируется ЕС.

Общая стоимость помощи составляет почти 1 млн грн.

"Предоставление защитных средств Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе, работающих для поддержания важных функций в стране, является частью поддержки ЕС правительства Украины в его стремлении защитить граждан от этой пандемии. Мы вместе с Украиной во время этого беспрецедентного кризиса", - заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Отмечается, что это первая часть поддержки, связанной с проектом противодействия COVID-19, которая также будет включать предоставление пограничникам двух стационарных систем температурного скрининга.

Напомним, ранее европейские послы передали 936 украинским объединенным территориальным общинам медицинские средства для борьбы с эпидемией.

Как сообщалось, ЕС уже объявил о выделении более 190 млн евро в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку COVID-19.