Болгария предоставила гуманитарную помощь украинским медикам
Болгария предоставила украинским медикам средства защиты для борьбы с пандемией коронавируса.
Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась 27 мая, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Заместитель главы МИД Василий Боднар поблагодарил болгарскую сторону за оказанную помощь, отметив, что "Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которым базируются на вековых традициях дружбы и взаимной помощи".
Боднар подчеркнул, что Украина благодарна руководству и народу Болгарии за оказанную дружескую помощь.
Правительство Болгарии приняло решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков в середине мая.
Как сообщалось, в среду ЕС передал украинским пограничникам средства индивидуальной защиты общей стоимостью миллион гривен.