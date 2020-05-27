Болгария предоставила гуманитарную помощь украинским медикам

Болгария предоставила украинским медикам средства защиты для борьбы с пандемией коронавируса.

Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась 27 мая, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Заместитель главы МИД Василий Боднар поблагодарил болгарскую сторону за оказанную помощь, отметив, что "Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которым базируются на вековых традициях дружбы и взаимной помощи".

Боднар подчеркнул, что Украина благодарна руководству и народу Болгарии за оказанную дружескую помощь.

Правительство Болгарии приняло решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков в середине мая.

Как сообщалось, в среду ЕС передал украинским пограничникам средства индивидуальной защиты общей стоимостью миллион гривен.