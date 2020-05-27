У Молдові за порушення карантину виписали штрафів на €2 млн

У Молдові за порушення карантину громадянам виписали штрафи на загальну суму 44 млн леїв, що дорівнює близько 2,2 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Молдові за порушення карантину громадянам виписали штрафи на загальну суму 44 млн леїв, що дорівнює близько 2,2 мільйона євро, у тому числі за порушення самоізоляції. Про це розповів міністр внутрішніх справ Павел Войку. З них порушники вже виплатили близько 4 млн леїв, або 200 тисяч євро.

"За цей час були виписані штрафи на суму понад 44 млн леїв, з яких виплатили близько 4 млн. Сума сплачених штрафів менша, тому що багато хто сплатив штрафи у перші 72 години після того, як вони були виписані, тобто, сплатили 50% від суми штрафи. Або ж вони підписали договір про визнання порушення, у разі чого передбачається сплата третини від суми штрафу", - зазначив міністр.

За його словами, з початку дії надзвичайного стану поліція склала 2253 протоколи про порушення.

288 з них громадяни спробували оскаржити, після чого 99 залишили чинними, а 22 анулювали через неправильне складання протоколу. Щодо 107 рішення ще чекають.

Система штрафів у Молдові за порушення карантину діє з 16 березня, за рішенням комісії з надзвичайного стану.

За недотримання заходів безпеки, зокрема, якщо через це виникла загроза зараження, загрожує штраф до 25 тисяч леїв (1280 євро). Якщо особа визнає свою провину, поліція може виписати штраф на 50% від цієї суми. У разі невизнання порушення, штраф можна оскаржити протягом 48 годин.

Нагадаємо, у понеділок у Молдові визначилися з наступними послабленнями карантину: 1 червня та 15 червня.

Крім того, вже з 26 травня дозволили відновити міжнародні пасажирські залізничні й автобусні перевезення.