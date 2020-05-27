В Молдове за нарушение карантина выписали штрафов на 2 млн евро

В Молдове за нарушение карантина гражданам выписали штрафы на общую сумму 44 млн леев, что составляет около 2,2 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове за нарушение карантина гражданам выписали штрафы на общую сумму 44 млн леев, что составляет около 2,2 миллиона евро, в том числе за нарушение самоизоляции. Об этом рассказал министр внутренних дел Павел Войку. Из них нарушители уже выплатили около 4 млн леев, или 200 тыс. евро.

"За это время были выписаны штрафы на сумму более 44 млн леев, из которых выплатили около 4 млн. Сумма уплаченных штрафов меньше, так как многие заплатили штрафы в первые 72 часа после того, как они были выписаны, то есть, оплатили 50% от суммы штрафов. Или же они подписали договор о признании нарушения, в случае чего предусматривается уплата трети от суммы штрафа", - отметил министр.

По его словам, с начала действия чрезвычайного положения полиция составила 2253 протокола о нарушении.

288 из них граждане попытались обжаловать, после чего 99 оставили в силе, а 22 аннулировали из-за неправильного составления протокола. По 107 решения еще ждут.

Система штрафов в Молдове за нарушение карантина действует с 16 марта по решению комиссии по чрезвычайному положению.

За несоблюдение мер безопасности, в частности, если из-за этого возникла угроза заражения, грозит штраф до 25 000 леев (1280 евро). Если лицо признает свою вину, полиция может выписать штраф на 50% от этой суммы. В случае непризнания нарушения штраф можно обжаловать в течение 48 часов.

Напомним, в понедельник в Молдове определились со следующими послаблениями карантина: 1 июня и 15 июня.

Кроме того, уже с 26 мая позволили восстановить международные пассажирские железнодорожные и автобусные перевозки.