Італія та Іспанія отримають більшу частину коштів з фонду відновлення економіки ЄС

Італія та Іспанія - дві найбільш постраждалі від коронавірусу країни ЄС - отримають більшу частину коштів з фонду відновлення економіки, представленого сьогодні Єврокомісією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За даними агентства, дві країни разом отримають 313 мільярдів євро грантів та позик.

Водночас агентство AFP повідомляє, що Італія може отримати понад 170 млрд євро, тоді як Іспанія - 140 млрд євро. Близько половини цієї фінансової допомоги становитимуть позики.

Пакет включає гранти та позики для всіх 27 країн-членів ЄС, коли вони намагаються відновити наслідки коронавірусу, але деякі країни виступають проти боргів за інші країни.

Фонд відновлення складатиметься з двох частин - 500 мільярдів євро грантів та 250 мільярдів позик для країн ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу.

"Це стосується всіх нас, і це набагато більше, ніж будь-хто з нас. Це - момент Європи. І тому перед нами знову стоїть вибір: ми або всі йдемо поодинці або ми йдемо цією дорогою разом, ми приймаємо це крокуючи вперед, ми прокладаємо міцний шлях для нашого народу і для наступного покоління", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи економічний пакет в Європарламенті.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.