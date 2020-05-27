Италия и Испания получат большую часть средств из фонда восстановления экономики ЕС

Италия и Испания - две наиболее пострадавшие от коронавируса страны ЕС - получат большую часть средств из фонда восстановления экономики, представленного сегодня Еврокомиссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, две страны вместе получат 313 млрд евро грантов и займов.

В то же время, агентство AFP сообщает, что Италия может получить более 170 млрд евро, тогда как Испания - 140 млрд евро. Около половины этой финансовой помощи составят займы.

Пакет включает гранты и займы для всех 27 стран-членов ЕС, когда они пытаются восстановить последствия коронавируса, но некоторые страны выступают против долгов других стран.

Фонд восстановления будет состоять из двух частей – 500 млрд евро грантов и 250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса.

"Это касается всех нас, и это гораздо больше, чем любой из нас. Это - момент Европы. И поэтому перед нами снова стоит выбор: мы или идем поодиночке, или идем этим путем вместе, мы принимаем это, шагая вперед, мы прокладываем прочный путь для нашего народа и для следующего поколения", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя экономический пакет в Европарламенте.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.