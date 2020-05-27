Саммит ЕС 19 июня обсудит предложение Еврокомиссии по антикризисному плану в 750 млрд евро

Предложенный Европейской комиссией план антикризисного восстановления и долгосрочный бюджет ЕС будут рассмотрены на саммите Евросоюза 19 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Это важный шаг в процессе принятия решений. Это поможет направить поддержку секторам и регионам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID19", - сказал Мишель.

Анализ и оценка фонда восстановления Комиссии и предложения по бюджету начнутся немедленно в органах Совета. Параллельно президент Европейского совета и его кабинет будут консультироваться с государствами-членами.

"Затем мы поднимем этот вопрос на очередном Европейском совете 19 июня. Необходимо сделать все, чтобы достичь соглашения до летнего перерыва. Наши граждане и предприятия сильно пострадали от пандемии. Им нужна целенаправленная помощь без промедления", - добавил Мишель.

Напомним, Еврокомиссия предложила создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в размере 750 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.