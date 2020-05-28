Джонсон в июне поедет в Брюссель для переговоров по Brexit – СМИ

Премьер Британии Борис Джонсон собирается полететь в Брюссель в следующем месяце для своих первых личных переговоров с европейскими лидерами за более чем четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Дэвид Фрост, главный переговорщик Британии по делам Brexit, предложил Джонсону встретиться с президентами Европейской Комиссии и Совета, чтобы официально оценить состояние переговоров.

Фрост снова исключил любое продление переходного периода Brexit после 31 декабря этого года, которое должно было бы быть согласовано на саммите.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье вновь подчеркнул, что Брюссель открыт к продлению переходного периода и срока переговоров.

Переговоры о новом соглашении, что охватывает все - от торговли до рыболовства и безопасности зашли в тупик еще до того, как был установлен ключевой срок - конец июня, когда блок и Лондон должны были оценить достигнутый прогресс.

Британия вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.