В Польше назвали возможную дату открытия границ

В правительстве Польши заявили, что открытие границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, может произойти 15 июня.

Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Артур Собонь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Заместитель министра, отвечая на вопрос, когда состоится открытие границ, подчеркнул, что это вопрос к премьер-министру Матеуша Моравецкий "после оценки тех угроз, которые могут возникнуть из-за этого".

Собонь подсчитал, что это может произойти 15 июня.

"Наверное, это было бы хорошо и для наших компаний, - я здесь говорю прежде всего о польской авиагруппе LOT, которая благодаря этому могла бы оживить работу", - сказал он.

Он признал, что без проведения авиационных операций авиабизнес сегодня "находится в гораздо более сложной ситуации", чем до пандемии.

Напомним, 13 мая Польша еще на месяц продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

В то же время, еще 11 мая Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов. Этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.