Угорщина готується оприлюднити архіви часів комуністичного режиму

Угорщина незабаром оприлюднить десятки тисяч документів, в яких містяться дані про осіб, яких державні служби безпеки часів комуністичного режиму заносили до списків як офіцерів, інформаторів, колабораціоністів або потенційних агентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, раніше доступ до цих архівів був обмежений для широкої громадськості.

Майбутнє оприлюднення документів, яке, як повідомили у вівторок в Історичному архіві служб державної безпеки, відбуватиметься у два етапи, починаючи з 4 листопада, є частиною зусиль нового уряду Угорщини, спрямованих на забезпечення більшої прозорості в діяльності держави.

Після пресконференції в архіві у вівторок генеральний директор архіву Герге Бендегуз Чех повідомив, що питання про оприлюднення документів залишається суперечливим з часу демократичної трансформації Угорщини 36 років тому – головним чином, за його словами, тому, що їх оприлюднення, ймовірно, зачепило б чинних політиків.

"Це давня дискусія. Угорське суспільство так і не змогло ні прийняти, ні відкинути цю проблему з часу зміни режиму", – сказав Чех.

Раніше ці досьє – які, за оцінками архіву, містять близько 50-60 тисяч імен – були доступні лише близьким родичам осіб, зазначених у них, та дослідникам, але тепер вони стануть доступними через онлайн-базу даних із можливістю пошуку.

Користувачі зможуть запитувати інформацію про співробітників служб безпеки, інформаторів або осіб, яких планували завербувати, за їхнім ім’ям, датою або місцем народження, ім’ям матері, псевдонімом та типом або номером документа.

Деякі документи будуть відредаговані з метою захисту конфіденційної особистої інформації.

Друга хвиля оприлюднення документів запланована на 25 лютого, коли буде оприлюднено близько 9 тисяч "досьє Б" – файлів обсягом до сотень сторінок кожен, що містять детальну інформацію про окремих завербованих або об’єкти вербування.

Чех зазначив, що уряди, які прийшли на зміну диктатурам, рідко розкривають імена колишніх агентів та інформаторів, не кажучи вже про такі детальні матеріали, як ті, що Угорщина готується оприлюднити.

"Таких радикальних розкриттів раніше ніде не було. Тепер ми можемо справді зрозуміти, хто був таємними співробітниками або інформаторами органів державної безпеки", – додав він.

Нагадаємо, у грудні польський Конституційний трибунал (суд) своїм рішенням заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі.

Також у Чехії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.