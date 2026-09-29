У Литві назвали нові російські погрози щодо Калінінграда психологічним тиском

Помічник президента Литви Дейвідас Матульоніс відкинув нову російську погрозу країнам НАТО щодо Калінінградської області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 15min.lt.

Помічник президента Литви наголосив, що "з самого початку своєї агресії проти України Росія намагається розколоти нашу єдність і змусити нас припинити підтримку України".

"Ми поінформовані про нові російські погрози, які є абсолютно безпідставними і розглядаються як засіб психологічного тиску", – заявив Матульоніс.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які погрози застосування сили та ескалацію риторики. Зусилля Росії, спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну", – додав він.

Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і не становить загрози ані для Росії, ані для будь-якої іншої країни, а Литва послідовно дотримується своїх зобов’язань щодо транзиту до Калінінградської області.

Матульоніс висловився після того, як російське посольство в Бельгії оголосило, що Москва нібито готова застосувати весь свій арсенал зброї, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни.

"Ми глибоко стурбовані провокаційними заявами та діями керівництва Північноатлантичного альянсу та держав-членів НАТО щодо Калінінградської області, яка є невід’ємною частиною Російської Федерації", – йдеться у заяві російського посольства.

"Ми наголосили, що Росія має необхідні засоби для відбиття можливої агресії та готова застосувати весь наявний арсенал зброї для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти нашої країни", – заявило посольство Росії в Бельгії.

НАТО підтвердив LRT.lt, що отримав від посольства Росії в Бельгії "неофіційний документ" (non-paper) із застереженням щодо Калінінградської області.

"Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема будь-яку безвідповідальну риторику щодо ядерної зброї. Ми закликаємо Росію припинити свою безпідставну війну проти України", – заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

Це вже не вперше цього року московська пропаганда звинувачує НАТО або країни Альянсу в планах блокади чи окупації Калінінградської області.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ.

Варто зауважити, що наприкінці серпня до Польщі прибули 28 танків K2 південнокорейського виробництва, які будуть розгорнуті поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.