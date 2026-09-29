Міністру оборони Литви довелось виправдовуватися через витрати на корпоратив

Міністр оборони Литви Робертас Каунас опинився в епіцентрі скандалу після оприлюднення інформації про вечірку для співробітників оборонного відомства, яка коштувала 48 тисяч євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр написав у себе у Facebook.

На тлі суспільного резонансу в країні Каунас перепросив за ситуацію, що склалася, та пообіцяв створити нову систему мотивації співробітників і зміцнення колективу.

"Хоча… захід було організовано для співробітників Міноборони з метою зміцнення колективу, мотивації людей та згуртування команди, він, тим не менш, викликав занепокоєння громадськості. Чи були обраний формат, час проведення та сума, витрачена на захід, доречними з огляду на поточну геополітичну ситуацію? Я вважаю, що ні. Тому я щиро перепрошую перед тими, кого ця ситуація розлютила, розчарувала, стривожила або змусила засумніватися", – зазначив міністр.

За словами Каунаса, він домовився з головою профспілки Міністерства оборони про розробку чіткої, прозорої та зрозумілої для всіх системи мотивації співробітників.

"Вона має відповідати сучасним реаліям, принципам раціонального використання коштів і не викликати обґрунтованих сумнівів у суспільстві", – написав міністр.

Каунас також зазначив, що бачить у сфері канцелярії та адміністрування Міноборони "проблеми, які вимагають не поодиноких виправлень, а системного перегляду".

"Цьому я приділю свою особисту увагу та час", – заявив він.

Каунас підкреслив, що "дуже серйозно ставиться" до всіх реакцій на захід Міноборони.

Як повідомляє LRT, про вечірку Міністерства оборони вартістю майже 48 тисяч євро минулої середи повідомили новинний портал Lrytas та програма "Репортер" телеканалу Lietuvos rytas.

Минулого тижня Каунас, реагуючи на інформацію, що з’явилася в ЗМІ, сказав, що це звичайна практика в будь-якій організації, але пообіцяв зважити вартість та обставини організації заходу.

Президент Гітанас Науседа заявив, що чекає від міністра вибачень. За словами глави держави, ця історія дискредитує фінансування національної оборони, оскільки тепер щоразу, коли доведеться "боротися за бюджетні кошти на оборону, ця історія спливатиме" і буде "постійним докором".

Своєю чергою прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс зазначив, що Каунас спочатку не зовсім вдало прокоментував ситуацію. Прем'єр запевнив, що його довіра до Каунаса через цю ситуацію не похитнулася.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року донька шведського премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона влаштувала приватну вечірку на території Гарпсунда – заміської резиденції глави уряду Швеції, що викликало критику опозиції.

А у грудні 2024 року двоюрідну сестру азербайджанського президента Ільхама Алієва, діджейку Іззат Ханим Джавадову, затримали у передмісті Афін на вечірці за підозрою у поширенні наркотиків.