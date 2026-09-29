ЄС виділив майже 1 млн євро на навчання рятувальників, у тому числі з України

З 28 вересня по 2 жовтня пройдуть масштабні навчання ЄС з цивільного захисту, які об’єднають 235 представників служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Навчання, відомі під назвою Crossflood, організовані в рамках механізму цивільного захисту ЄС і проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 млн євро для покриття 90% їхніх витрат.

Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней.

Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’ятьох європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.

Також Європейський Союз надає ще 500 тисяч євро на допомогу Непалу після катастрофічного паводку, у якому загинули майже 1300 людей і ще тисячі вважаються зниклими.