Бельгія відкриє всі дитсадки і початкові школи

Бельгія, де зафіксовано один із найвищих показників смертності від коронавірусу на душу населення в Європі, перейде до наступної фази відкриття шкіл на початку червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це після координації з регіональними урядами заявила прем'єр-міністр Софі Вільмес.

Заняття для деяких класів у початкових і середніх школах країни вже відновилися 18 травня. За словами Вільмес, з 2 червня дитячі садки будуть повністю відкриті і соціальне дистанціювання у них не застосовуватиметься.

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Діти всіх класів у початкових школах відновлять заняття з 8 червня. Вчителям рекомендується носити маску, якщо соціальне дистанціювання не може бути дотримане.

Діти будуть залишатися в межах свого класу протягом всього навчального дня, в тому числі на ігрових майданчиках.

Подальше відкриття середніх шкіл буде обговорюватися пізніше. Але навіть із рішенням повернути до навчання більшість школярів середньої школи заняття відбуватимуться очно тільки кілька днів на тиждень.

Нагадаємо, в середині травня в одній з лікарень Брюсселя прем'єр-міністра Бельгії Софі Вільмес розгнівані медичні працівники зустріли мовчазним протестом.

У Бельгії один з найвищих у Європі показник смертності від коронавірусу на душу населення. Від початку пандемії померли 9 364 людини, 57 592 інфіковані.