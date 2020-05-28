Бельгия откроет все детсады и начальные школы

Бельгия, где зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса на душу населения в Европе, перейдет к следующей фазе открытия школ в начале июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом после координации с региональными правительствами заявила премьер-министр Софи Вильмес.

Занятия для некоторых классов в начальных и средних школах страны уже возобновились 18 мая. По словам Вильмес, со 2 июня детские сады будут полностью открыты и социальное дистанцирование в них не будет применяться.

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Дети всех классов в начальных школах возобновят занятия с 8 июня. Учителям рекомендуется носить маску, если социальное дистанцирование не может быть соблюдено.

Дети будут оставаться в пределах своего класса в течение всего учебного дня, в том числе на игровых площадках.

Дальнейшее открытие средних школ будет обсуждаться позже. Но даже с решением вернуть к обучению большинство школьников средней школы занятия будут проходить очно только несколько дней в неделю.

Напомним, в середине мая в одной из больниц Брюсселя премьер-министра Бельгии Софи Вильмес разгневанные медицинские работники встретили молчаливым протестом.

В Бельгии один из самых высоких в Европе показатель смертности от коронавируса на душу населения. С начала пандемии умерли 9364 человека, 57 592 инфицированы.