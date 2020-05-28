Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг

Посольство Британії знову каже, що Україна обмежує виїзд громадян за кордон

Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію






У Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 28 травня 2020, 14:56

У Кремлі заявили, що ймовірні нові санкції США щодо "Північного потоку-2" не вплинуть на плани будівництва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков.

"Перше: щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися. Друге: наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву", - заявив Пєсков.

Читайте також
Суд ЄС відхилив позов "Північного потоку-2" щодо норм газової директиви

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік-2". Про це заявив посол США у Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

За його словами, санкції мають двопартійну підтримку і можуть бути швидко ухвалені, попри виборчу кампанію. Якою буде форма нових санкцій, поки невідомо.

Офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американського посла, зазначивши, що пандемія не час для того, щоб "розкручувати спіраль ескалації".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія США Північний потік-2
powered by lun.ua