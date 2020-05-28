В Кремле заявили, что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2"

В Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Первое: по" Северному потоку-2 "планы не менялись. Второе: наше отношение к любым санкционным действиям хорошо понятно - оно крайне негативное. Мы считаем, что подобные стремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заявил Песков.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток-2". Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, санкции должны двухпартийной поддержку и могут быть быстро приняты, несмотря на избирательную кампанию. Какой будет форма новых санкций, пока неизвестно.

Официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американского посла, отметив, что пандемия не время для того, чтобы "раскручивать спираль эскалации".