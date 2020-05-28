Туреччина відновила залізничне сполучення між містами після двомісячної паузи

Туреччина у четвер відновила міжміське залізничне сполучення після двомісячної перерви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Потяги будуть здійснювати 16 поїздок на день, поєднуючи Анкару, Стамбул, Конью і Ескішехір.

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Квитки на потяги продають тільки на половину місць. Пасажирам дозволено перебувати на борту тільки зі спеціальним урядовим сертифікатом, який підтверджує, що громадяни не є під наглядом через підозру на COVID-19.

Міністр транспорту Туреччини заявив, що пасажирам, які мають ознаки зараження, не буде дозволено перебувати на борту.

Будь-який пасажир, у якого в поїзді з'являються симптоми COVID-19, буде доставлений в спеціальний "ізолятор" і переданий співробітникам служби охорони здоров'я на найближчій станції.

Під час поїздок не подаються харчі та напої.

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Туреччина повідомила про загальну кількість майже 160 000 підтверджених випадків коронавірусу станом на четвер, у тому числі про 4 411 смерть. За даними Міністерства охорони здоров'я, майже 123 тисячі людей одужали.

Уряд зняв деякі обмеження, зокрема відкрив торгові центри і перукарні. Мечеті дозволять громадам проводити дві денні молитви, починаючи з п’ятниці.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосить про нові заходи послаблення пізніше в четвер.

27 травня Ердоган заявив про те, що країна наближається до кінця епідемії коронавірусу.