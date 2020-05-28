Турция возобновила железнодорожное сообщение между городами после двухмесячной паузы

Турция в четверг возобновила междугороднее железнодорожное сообщение после двухмесячного перерыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Поезда будут осуществлять 16 поездок в день, соединяя Анкару, Стамбул, Конью и Эскишехир.

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Билеты на поезда продают только на половину мест. Пассажирам разрешено находиться на борту только со специальным правительственным сертификатом, подтверждающим, что граждане не под наблюдением по подозрению в COVID-19.

Министр транспорта Турции заявил, что пассажирам, которые имеют признаки заражения, не будет позволено находиться на борту.

Любой пассажир, у которого в поезде появляются симптомы COVID-19, будет доставлен в специальный "изолятор" и передан сотрудникам службы здравоохранения на ближайшей станции.

Во время поездок не подаются продукты и напитки.

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Турция сообщила об общем количестве почти 160 000 подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на четверг, в том числе о 4411 смерти. По данным Министерства здравоохранения, почти 123 000 человек выздоровели.

Правительство сняло некоторые ограничения, в частности открыл торговые центры и парикмахерские. Мечети позволят общинам проводить две дневные молитвы, начиная с пятницы.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о новых мерах ослабления позже в четверг.

27 мая Эрдоган заявил о том, что страна приближается к концу эпидемии коронавируса.