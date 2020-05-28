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Шотландія оголосила про послаблення карантину

Четвер, 28 травня 2020, 15:42

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перехід до першої фази чотирьохетапного плану пом'якшення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

З 29 травня дозволяється відновити роботу підприємств будівельної галузі, садових центрів і розплідників, а також послуг продажу їжі на винос.

Центри перероблення побутових відходів зможуть відкритися з понеділка.

Крім того, дозволяється ходити в гості, але при невеликій кількості людей. Також дозволяється приймати сонячні ванни і деякі види активного відпочинку, такі як гольф і риболовля.

Також дозволяється відкрити торгові точки на свіжому повітрі і надавати послуги з догляду за дітьми.

Нагадаємо, в Англії послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

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Коронавірус Карантин Велика Британія
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