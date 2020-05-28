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Шотландия объявила об ослаблении карантина

Четверг, 28 мая 2020, 15:42

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о переходе к первой фазе четырехэтапного плана смягчения карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

С 29 мая разрешается возобновить работу предприятий строительной отрасли, садовых центров и питомников, а также услуг продажи еды навынос.

Центры переработки бытовых отходов смогут открыться с понедельника.

Кроме того, разрешается ходить в гости, но при небольшом количестве людей. Также разрешается принимать солнечные ванны и некоторые виды активного отдыха, такие как гольф и рыбалка.

Также разрешается открыть торговые точки на свежем воздухе и предоставлять услуги по уходу за детьми.

Напомним, в Англии ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережье, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

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