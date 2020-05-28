У Литві пропонують субсидії за працівників, старших 60 років
У Литві пропонують надавати субсидії роботодавцям, які протягом карантину не звільнять своїх працівників, старших 60 років.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Сейм Литви у першому читанні підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики та праці щодо виплати субсидій роботодавцям, які протягом карантину збережуть робочі місця за своїми працівниками, яким більше 60 років.
За проєкт проголосували 74 депутати, 2 – проти, 19 – утримались.
Фінальне голосування має відбутися через тиждень.
Як повідомлялося раніше, у середині травня Рада ЄС затвердила тимчасову програму підтримки зайнятості обсягом 100 млрд євро у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.
Програма передбачає надання країнам-членам позик на вигідних умових загальним обсягом до 100 млрд євро для фінансування національних програм підтримки зайнятості, а також впровадження пов’язаних з охороною здоров’я заходів на робочих місцях.