У Литві пропонують субсидії за працівників, старших 60 років

У Литві пропонують надавати субсидії роботодавцям, які протягом карантину не звільнять своїх працівників, старших 60 років.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Сейм Литви у першому читанні підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики та праці щодо виплати субсидій роботодавцям, які протягом карантину збережуть робочі місця за своїми працівниками, яким більше 60 років.

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За проєкт проголосували 74 депутати, 2 – проти, 19 – утримались.

Фінальне голосування має відбутися через тиждень.

Як повідомлялося раніше, у середині травня Рада ЄС затвердила тимчасову програму підтримки зайнятості обсягом 100 млрд євро у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Програма передбачає надання країнам-членам позик на вигідних умових загальним обсягом до 100 млрд євро для фінансування національних програм підтримки зайнятості, а також впровадження пов’язаних з охороною здоров’я заходів на робочих місцях.