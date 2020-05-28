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В Литве предлагают субсидии за работников старше 60 лет

Четверг, 28 мая 2020, 15:51

В Литве предлагают предоставлять субсидии работодателям, которые в течение карантина не уволят своих работников старше 60 лет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Сейм Литвы в первом чтении поддержал предложение Министерства социальной политики и труда по выплате субсидий работодателям, которые в течение карантина сохранят рабочие места за своими работниками старше 60 лет.

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За проект проголосовали 74 депутата, 2 - против, 19 - воздержались.

Финальное голосование должно состояться через неделю.

Как сообщалось ранее, в середине мая Совет ЕС утвердил временную программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро в связи с кризисом, обусловленной пандемией коронавируса.

Программа предусматривает предоставление странам-членам займов на выгодных условиях общим объемом до 100 млрд евро для финансирования национальных программ поддержки занятости, а также внедрение связанных со здравоохранением мероприятий на рабочих местах.

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