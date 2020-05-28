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В Угорщині відновлюють футбольні матчі з глядачами

Четвер, 28 травня 2020, 16:15

Угорська футбольна асоціація MLSZ оголосила про відновлення матчів з присутністю вболівальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Як стверджують в асоціації, вболівальники зможуть бути присутні на матчах відповідно до урядової постанови.

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У ній зазначається, що глядачам буде дозволено займати кожне 4-те місце на трибунах стадіону, при цьому потрібно дотримуватися дистанції і в інших місцях.

Для спортсменів та персоналу необхідно буде здати тест на коронавірус.

Наступні матчі в країні заплановані на середу.

На минулих вихідних в країні вперше з початку карантину відбулися футбольні матчі – після близько 70 днів перерви.

З ініціативи футбольного клубу, замість глядачів, які вболівали за команди віртуально, на трибунах розмістили 5 000 фото фанатів команд.

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