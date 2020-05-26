Угорщина планує скасувати надзвичайний стан 20 червня

Угорщина планує 20 червня скасувати надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сьогодні оголосила міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга у своєму Facebook.

"Законопроєкт, що закликає уряд завершити дію надзвичайного стану, буде внесений у парламент сьогодні. Після його прийняття, дія надзвичайного стану має завершитися 20 червня, значно раніше, ніж у багатьох європейських країнах", - написала вона, розповідаючи про підсумки зустрічі міністрів ЄС, на якій обговорювалися, серед іншого, послаблення обмежувальних заходів у країнах ЄС.

Юдіт Варга зазначила, що під час зустрічі акцентувала на тому, що Угорщина запровадила надзвичайний стан і надала прем’єрові надзвичайні повноваження виключно для ефективної протидії епідемії, і це дало свій результат.

"Я наголосила, що позиція Угорщини незмінна: за успішний захист не можна карати позбавленням фінансування", - зазначила вона.

Міністр юстиції знову назвала попередні звинувачення "безпідставними" і додала, що "оманлива інформація про країну вкотре виявилася неправдивою".

"Ми знаємо, звідки віє вітер, але очікуємо від тих, хто атакував нас із несправедливими політичними звинуваченнями, вибачень за цю кампанію, яка здійснювалася замість того, щоб об’єднати зусилля для захисту", - заявила Юдіт Варга.

Нагадаємо, у своїй резолюції від 17 квітня Європарламент заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослаблення нагляду парламенту "повністю несумісні з європейськими цінностями".

У середині травня депутати Європарламенту закликали Єврокомісію та Раду ЄС у зв'язку з цим ввести санкції та припинити виплати Угорщині. Напередодні дебатів Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

За кілька днів після того прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в кінці травня його уряд може відмовитися від широких повноважень, отриманих через указ про надзвичайний стан.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині.