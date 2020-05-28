В Венгрии возобновляют футбольные матчи со зрителями
Венгерская футбольная ассоциация MLSZ объявила о возобновлении матчей с присутствием болельщиков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.
Как утверждают в ассоциации, болельщики смогут присутствовать на матчах в соответствии с правительственным постановлением.
В нем отмечается, что зрителям будет разрешено занимать каждое четвертое место на трибунах стадиона, при этом нужно соблюдать дистанцию и в других местах.
Для спортсменов и персонала необходимо будет сдать тест на коронавирус.
Следующие матчи в стране запланированы на среду.
В минувшие выходные в стране впервые с начала карантина состоялись футбольные матчи - после около 70 дней перерыва.
По инициативе футбольного клуба, вместо зрителей, которые болели за команды виртуально, на трибунах разместили 5000 фото фанатов команд.