В Венгрии возобновляют футбольные матчи со зрителями

Венгерская футбольная ассоциация MLSZ объявила о возобновлении матчей с присутствием болельщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Как утверждают в ассоциации, болельщики смогут присутствовать на матчах в соответствии с правительственным постановлением.

В нем отмечается, что зрителям будет разрешено занимать каждое четвертое место на трибунах стадиона, при этом нужно соблюдать дистанцию ​​и в других местах.

Для спортсменов и персонала необходимо будет сдать тест на коронавирус.

Следующие матчи в стране запланированы на среду.

В минувшие выходные в стране впервые с начала карантина состоялись футбольные матчи - после около 70 дней перерыва.

По инициативе футбольного клуба, вместо зрителей, которые болели за команды виртуально, на трибунах разместили 5000 фото фанатов команд.