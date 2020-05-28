Норвегія спростила ділові поїздки з країн північної Європи і відкриває школи

Норвегія з 1 червня дозволить ділові поїздки з інших скандинавських країн, а також з наступного тижня відкриває всі школи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нові правила пересувань означають, що мандрівники, які прибувають по бізнесу з Данії, Фінляндії, Ісландії та Швеції, більше не будуть зобов'язані проходити 10-денний карантин, який в даний час застосовується майже до всіх прибулих з-за кордону.

Також з понеділка школи і дитячі сади в Норвегії майже повністю повернуться до нормальної роботи після того, як уряд скасував "правило в один метр" для шкіл, дозволивши проводити навчання для цілих класів разом.

"У нас повинні бути заходи з боротьби з інфекцією, які були б адаптовані до ситуації з пандемією. Сьогодні у нас дуже суворі обмеження щодо інфекції", - заявила міністр знань і інтеграції Гурі Мелбі.

У своїй останній доповіді, опублікованій в середу, група експертів на чолі з професором економіки університету Осло Штайнером Холденом заявила, що повернення шкіл до звичайного режиму має бути пріоритетом, стверджуючи, що поточні скорочені дні обходяться суспільству в 1,3 мільярда доларів на місяць.

"Скорочений час роботи в дитячих садах і школах сам по собі не впливає на боротьбу з інфекцією і є результатом браку ресурсів при реалізації заходів з боротьби з інфекцією, в той же час соціальні витрати високі. Пріоритет повинен бути відданий заходам щодо захисту від інфекцій в дитячих садах таким чином, щоб не було потреби у скороченому режимі роботи", - зазначалося в доповіді.

Нагадаємо, влада Норвегії не рекомендує громадянам несуттєві закордонні поїздки до 20 серпня, до цієї ж дати, швидше за все, збережеться обмеження на в’їзд до країни.