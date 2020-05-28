Норвегия упростила деловые поездки из стран северной Европы и открывает школы

Норвегия с 1 июня разрешит деловые поездки из других скандинавских стран, а также со следующей недели открывает все школы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новые правила означают, что путешественники, прибывающие по бизнесу из Дании, Финляндии, Исландии и Швеции, больше не будут подвергаться обязательному 10-дневному карантину, который в настоящее время применяется почти ко всем прибывающим из-за границы.

Также с понедельника школы и детские сады в Норвегии почти полностью вернутся к нормальной работе после того, как правительство отменило "правило в один метр" для школ, разрешив проводить обучения для целых классов вместе.

"У нас должны быть меры по борьбе с инфекцией, которые были бы адаптированы к ситуации с пандемией. Сегодня у нас есть слишком строгие ограничения в отношении инфекции", - заявила министр знаний и интеграции Гури Мелби.

В своем последнем докладе, опубликованном в среду, группа экспертов во главе с профессором экономики университета Осло Штайнером Холденом заявила, что возвращение школ к обычному режиму должно быть приоритетом, утверждая, что текущие сокращенные дни обходятся обществу в 1,3 миллиарда долларов в месяц.

"Сокращенное время работы в детских садах и школах само по себе не влияет на борьбу с инфекцией и является результатом нехватки ресурсов при реализации мер по борьбе с инфекцией, в то же время социальные издержки высоки. Приоритет должен быть отдан мерам по защите от инфекций в детских садах таким образом, чтобы не требовалось сокращенное время работы", - отмечалось в докладе.