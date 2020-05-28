Північна Ірландія почне послаблення карантину з 8 червня

Північна Ірландія анонсувала пом’якшення карантинних обмежень з 8 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Північна Ірландія анонсувала план пом’якшення карантинних обмежень, запроваджених для протидії епідемії коронавірусу.

Читайте також Шотландія оголосила про послаблення карантину

Пом’якшення обмежень почнуться 8 червня, якщо ситуація не погіршиться.

З цього дня планують дозволити весільні церемонії на відритому повітрі, за участі не більше 10 людей.

Зможуть відновити роботу готелі та непродуктові магазини, як, наприклад, автосалони, магазини електроприладів та мобільних телефонів.

Дозволять заняття спортом на кортах, тренування з верхової їзди та роботу сервісів послуг для собак.

Уряд ще має підтвердити план на зустрічі 4 червня. Обмеження почнуть послаблювати лише у випадку, якщо коефіцієнт відтворення вірусу (R value), який позначає, скільки в середньому людей заражає один хворий, залишатиметься меншим 1.

За останню добу у Північній Ірландії від коронавірусу померли двоє людей, збільшивши загальну кількість загиблих до 518. Це незначна частка від загальної кількості померлих у Великій Британії – понад 37 тисяч.

Пом’якшення карантину планують координувати з Ірландією.

Остання, нагадаємо, вже анонсувала 5-етапне послаблення карантину. Наступний етап анонсований на 8 червня, а останній – на 10 серпня. 26 травня Ірландія вперше за 2 місяці не зареєструвала жодної смерті від коронавірусу.