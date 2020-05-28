Северная Ирландия анонсировала смягчение карантина с 8 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Северная Ирландия анонсировала план смягчения карантинных ограничений, введенных для противодействия эпидемии коронавируса. Смягчение ограничений начнется 8 июня, если ситуация не ухудшится.

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С этого дня планируют разрешить свадебные церемонии на отрытом воздухе, с участием не более 10 человек.

Смогут возобновить работу гостиницы и непродуктовые магазины, как, например, автосалоны, магазины электроприборов и мобильных телефонов.

Разрешат занятия спортом на кортах, тренировки по верховой езде и работу сервисов услуг для собак.

Правительство должно подтвердить план на встрече 4 июня. Ограничения начнут ослаблять только в случае, если коэффициент воспроизводства вируса (R value), который обозначает, сколько в среднем человек заражает один больной, будет оставаться меньшим 1.

За последние сутки в Северной Ирландии от коронавируса умерли два человека, увеличив общее количество погибших до 518. Это незначительная доля от общего количества умерших в Великобритании - более 37 тысяч.

Смягчение карантина планируют координировать с Ирландией.

Последняя, ​​напомним, уже анонсировала 5-этапное ослабление карантина. Следующий этап запланирован на 8 июня, а последний - на 10 августа. 26 мая Ирландия впервые за 2 месяца не зарегистрировала ни одной смерти от коронавируса.