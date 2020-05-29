Трамп підписав указ, спрямований проти соціальних медіа

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на компанії соціальних мереж у четвер, через кілька днів після того, як Twitter назвав два його твіти "потенційно оманливими".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виступаючи перед підписанням наказу, Трамп сказав, що цей крок повинен "захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших небезпек, з якими вона зіткнулася в американській історії".

"Невелика жменька монополій соціальних мереж контролює величезну частину всіх державних і приватних комунікацій в Сполучених Штатах", - заявив він. – "У них необмежена влада піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою громадською аудиторією".

Відповідно до розділу 230 закону про пристойність у сфері комунікацій, технологічні компанії в даний час користуються широким імунітетом від цивільних позовів на основі публікацій користувачів, оскільки вони розглядаються як "платформи", а не "видавці".

Указ Трампа покликаний чинити тиск на регуляторів, включаючи Федеральну комісію з комунікацій і федеральну торговельну комісію, щоб вони розробили нові правила, які обмежили б цей імунітет.

У довгостроковій перспективі Білий дім прагне обмежити владу великих платформ соціальних мереж, переосмисливши закон 1996 року, який захищає веб-сайти та технологічні компанії від судових позовів. Але експерти-юристи як правого, так і лівого спрямування висловили серйозну заклопотаність з приводу цієї пропозиції. Вони кажуть, що вона може бути неконституційною, тому що ризикує порушити права приватних компаній за Першою поправкою.

У Twitter відреагували тим, що назвали указ "реакційним і політизованим підходом до знакового закону".

Як повідомлялося, президент США пригрозив соцмережам жорстким регулюванням або закриттям після того, як Twitter зробив зауваження до його посту.