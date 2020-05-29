Трамп подписал указ, направленный против социальных медиа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на компании социальных сетей в четверг, через несколько дней после того, как Twitter назвал два его твиты "потенциально обманчивыми".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая перед подписанием приказа, Трамп сказал, что этот шаг должен "защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей, с которыми она столкнулась в американской истории".

"Небольшая горстка монополий социальных сетей контролирует огромную часть всех государственных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах", - заявил он. – "У них неограниченная власть подвергать цензуре, ограничивать, изменять, формировать, скрывать, изменять практически любую форму общения между частными гражданами и большой общественной аудитории".

Согласно разделу 230 закона о приличиях в сфере коммуникаций, технологические компании в настоящее время пользуются широким иммунитетом от гражданских исков на основе публикаций пользователей, поскольку они рассматриваются как "платформы", а не "издатели".

Указ Трампа призван оказать давление на регуляторов, включая Федеральную комиссию по коммуникациям и федеральную торговую комиссию, чтобы они разработали новые правила, которые ограничили бы этот иммунитет.

В долгосрочной перспективе Белый дом стремится ограничить власть крупных платформ социальных сетей, переосмыслив закон 1996 года, защищающий веб-сайты и технологические компании от судебных исков. Но эксперты-юристы как правого, так и левого толка выразили серьезную озабоченность по поводу этого предложения. Они говорят, что она может быть неконституционной, потому что рискует нарушить права частных компаний за Первой поправкой.

В Twitter отреагировали тем, что назвали указ "реакционным и политизированным подходом к знакового закона".

Как сообщалось, президент США пригрозил соцсетям жестким регулированием или закрытием после того, как Twitter сделал замечание к его посту.