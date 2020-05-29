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Чорногорія з 1 червня дозволить в’їзд іноземцям з 26 країн

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Чорногорія з 1 червня дозволить в’їзд іноземцям з 26 країн

П'ятниця, 29 травня 2020, 09:33

Чорногорія вирішила з 1 червня дозволити іноземцям з 26 країн в'їзд до країни без карантину та самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

В’їзд до Чорногорії буде дозволений, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша за 25 на 100 000 жителів у країні, резидентом якої громадянином є, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії.

До списку наразі зараховано Словенію, Ісландію, Хорватію, Словаччину, Швейцарію, Албанію, Австрію, Норвегію, Монако, Косово, Німеччину, Грецію, Угорщину, Данію, Литву, Латвію, Азербайджан, Люксембург, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Ізраїль, Північну Македонію, Ірландію, Чехію, Фінляндію та Естонію.

За даними уряду, цей список буде щотижня оновлюватися. 

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про відсутність на її території активних випадків коронавірусу.

З 20 травня у Чорногорії почалася перша фаза відновлення роботи міжнародних аеропортів у Подгориці і Тіваті.

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