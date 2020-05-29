Чорногорія з 1 червня дозволить в’їзд іноземцям з 26 країн

Чорногорія вирішила з 1 червня дозволити іноземцям з 26 країн в'їзд до країни без карантину та самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

В’їзд до Чорногорії буде дозволений, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша за 25 на 100 000 жителів у країні, резидентом якої громадянином є, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії.

#NKT na predlog @ijzcg odlučilo: Od 1. juna dozvoljen ulazak stranaca u CG, i to bez karantina i samoizolacije, ako je stopa aktivnih slučajeva #COVID19 manja od 25 na 100.000 stanovnika u državi čiji je stranac rezident i u državi iz koje stranac ulazi u CG. (1/6)

#CoronaInfoCG pic.twitter.com/q1sRhaOgHg — Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 28, 2020

До списку наразі зараховано Словенію, Ісландію, Хорватію, Словаччину, Швейцарію, Албанію, Австрію, Норвегію, Монако, Косово, Німеччину, Грецію, Угорщину, Данію, Литву, Латвію, Азербайджан, Люксембург, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Ізраїль, Північну Македонію, Ірландію, Чехію, Фінляндію та Естонію.

За даними уряду, цей список буде щотижня оновлюватися.

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про відсутність на її території активних випадків коронавірусу.

З 20 травня у Чорногорії почалася перша фаза відновлення роботи міжнародних аеропортів у Подгориці і Тіваті.