Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС выделил Украине 500 млн евро в рамках четвертого макрофина

Авиасообщение между Украиной и Австрией может возобновиться после 23 июня

Черногория с 1 июня разрешит въезд иностранцам из 26 стран

Во Франции со 2 июня стартует вторая фаза ослабления карантина






Черногория с 1 июня разрешит въезд иностранцам из 26 стран

Пятница, 29 мая 2020, 09:33

Черногория решила с 1 июня позволить иностранцам из 26 стран въезд в страну без карантина и самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Въезд в Черногорию будет разрешен, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой гражданином есть, и в стране, с которой он въезжает в Черногорию.

В список пока зачислили Словению, Исландию, Хорватию, Словакию, Швейцарию, Албанию, Австрию, Норвегию, Монако, Косово, Германию, Грецию, Венгрию, Данию, Литву, Латвию, Азербайджан, Люксембург, Босния и Герцеговина, Болгарию, Израиль, Северную Македонию , Ирландию, Чехию, Финляндию и Эстонию.

По данным правительства, этот список будет еженедельно обновляться.

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории активных случаев коронавируса.

С 20 мая в Черногории началась первая фаза восстановления работы международных аэропортов в Подгорице и Тивате.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Туризм Черногория
powered by lun.ua