Черногория с 1 июня разрешит въезд иностранцам из 26 стран

Черногория решила с 1 июня позволить иностранцам из 26 стран въезд в страну без карантина и самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Въезд в Черногорию будет разрешен, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой гражданином есть, и в стране, с которой он въезжает в Черногорию.

#NKT na predlog @ijzcg odlučilo: Od 1. juna dozvoljen ulazak stranaca u CG, i to bez karantina i samoizolacije, ako je stopa aktivnih slučajeva #COVID19 manja od 25 na 100.000 stanovnika u državi čiji je stranac rezident i u državi iz koje stranac ulazi u CG. (1/6)

#CoronaInfoCG pic.twitter.com/q1sRhaOgHg — Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 28, 2020

В список пока зачислили Словению, Исландию, Хорватию, Словакию, Швейцарию, Албанию, Австрию, Норвегию, Монако, Косово, Германию, Грецию, Венгрию, Данию, Литву, Латвию, Азербайджан, Люксембург, Босния и Герцеговина, Болгарию, Израиль, Северную Македонию , Ирландию, Чехию, Финляндию и Эстонию.

По данным правительства, этот список будет еженедельно обновляться.

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории активных случаев коронавируса.

С 20 мая в Черногории началась первая фаза восстановления работы международных аэропортов в Подгорице и Тивате.