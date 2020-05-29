В Будапешті вшанували жертв аварії на Дунаї, у якій фігурує український капітан 

В Будапешті у п’ятницю відбулися заходи з нагоди річниці аварії на річці Дунай, в якій загинуло понад два десятки південнокорейських туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.hu.

25 із 33 південнокорейських туристів загинули, коли човен "Русалка" перекинувся після зіткнення з круїзним лайнером Viking Sigyn біля підніжжя будапештського моста Маргіт у ніч на 29 травня 2019 року. Двоє угорців, члени екіпажу, теж загинули, одна південнокорейська туристка досі вважається зниклою безвісти.

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Капітаном круїзного лайнера Viking Sigyn був 64-річний Юрій Чаплінський. Йому пред'явлені звинувачення в недбалості і створенні загрози водному руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Судовий процес над українцем почався з попереднього слухання 11 березня, але судові засідання, призначені на квітень і травень, були відкладені через пандемію коронавірусу принаймні до осені.

Спершу вранці під час церемонії, організованої операторами "Русалки", на воду опустили вінок поблизу місця катастрофи неподалік від угорського парламенту.

Пізніше на березі Дунаю відбулася пам’ятна церемонія, у якій взяли участь глава МЗС Угорщини, мер Будапешта і посол Південної Кореї.

Угорщина і Південна Корея домовилися звести на місці аварії пам’ятник загиблим, який виконають митці з обох країн.

Мер Будапешта заявив, що столиця зробить все можливе, аби запобігти подібним аваріям в майбутньому.

Як відомо, 29 травня в Будапешті з візитом перебуває глава МЗС України Дмитро Кулеба.