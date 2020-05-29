В Будапеште почтили память жертв аварии на Дунае, в которой фигурирует украинский капитан

В Будапеште в пятницу состоялись мероприятия по случаю годовщины аварии на реке Дунай, в которой погибло более двух десятков южнокорейских туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.hu.

25 из 33 южнокорейских туристов погибли, когда лодка "Русалка" перевернулся после столкновения с круизным лайнером Viking Sigyn у опор будапештского моста Маргит в ночь на 29 мая 2019 года. Двое венгров, члены экипажа, тоже погибли, одна южнокорейская туристка до сих пор считается пропавшей без вести.

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Капитаном круизного лайнера Viking Sigyn был 64-летний Юрий Чаплинский. Ему предъявлены обвинения в халатности и создании угрозы для водного движения, что привело к катастрофе с массовыми смертельным исходом. Судебный процесс над украинцем начался с предварительного слушания 11 марта, но судебные заседания, назначенные на апрель и май, были отложены из-за пандемии коронавируса по крайней мере до осени.

Сначала утром во время церемонии, организованной операторами "Русалки", на воду опустили венок вблизи места катастрофы недалеко от венгерского парламента.

Позже на берегу Дуная состоялась памятная церемония, в которой приняли участие глава МИД Венгрии, мэр Будапешта и посол Южной Кореи.

Венгрия и Южная Корея договорились установить на месте аварии памятник погибшим, который выполнят художники из обеих стран.

Мэр Будапешта заявил, что столица сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.

Как известно, 29 мая в Будапеште с визитом находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.