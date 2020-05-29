У Греції засудили турецькі урочистості перед Cофійським собором до річниці завоювання Константинополя

У Греції засудили урочистості, організовані турецькою владою перед музеєм Айя-Софія – Софійським собором, згодом мечеттю – до 567-ї річниці завоювання Константинополя.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це заявив речник уряду Стеліос Петсас в ефірі SKAI TV.

"Святкування, які готує Анкара в Айя-Софія, викликають стурбованість та мають бути засуджені. Тому що, серед іншого, це музей, який є частиною світової культурної спадщини, а зараз використовується для інших цілей", - зазначив він.

Стеліос Петсас нагадав, що так відбувається вже не вперше.

Водночас, додав він, країна "завжди виступатиме за добросусідські відносини, що ґрунтуються на міжнародному праві".

Сьогодні у Туреччині відзначають 567-ту річницю завоювання Константинополя, сучасного Стамбула. З цієї нагоди відбувається низка урочистостей.

Нагадаємо, напередодні міністерства закордонних справ обох країн обмінялися різкими заявами щодо ситуації з мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС через територію Греції.

Міністр закордонних справ Туреччини Хамі Аксой заявив, що Греція "згідно зі звітами міжнародних правозахисних організацій, здійснює відверті порушення фундаментальних прав і свобод шукачів притулку, зокрема щодо права на життя".

В МЗС Греції у відповідь заявили, що "ті, кого міжнародна спільнота засудила за перетворення людських страждань на інструмент досягнення своїх політичних цілей, не мають права повчати будь-кого щодо прав людини".

Перед тим міністр цивільного захисту Греції заявив, що країна збирається розширити паркан біля Евроса на кордоні з Туреччиною, щоб запобігати нелегальній міграції.