В Греции осудили турецкие торжества перед Cофийским собором к годовщине завоевания Константинополя

В Греции осудили торжества, организованные турецкими властями перед музеем Айя-София - Софийским собором, а позже мечетью – к 567-й годовщине завоевания Константинополя.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом заявил пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас в эфире SKAI TV.

"Празднования, которые готовит Анкара в Айя-София, вызывают обеспокоенность и должны быть осуждены. Потому что, среди прочего, это музей, который является частью мирового культурного наследия, а сейчас используется для других целей", - отметил он.

Стелиос Петсас напомнил, что так происходит уже не впервые.

В то же время, добавил он, страна "всегда будет выступать за добрососедские отношения, основанные на международном праве".

Сегодня в Турции отмечают 567-ю годовщину завоевания Константинополя, современного Стамбула. По этому случаю проходит ряд торжеств.

Напомним, накануне министерства иностранных дел обеих стран обменялись резкими заявлениями относительно ситуации с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через территорию Греции.

Министр иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что Греция "согласно отчетам международных правозащитных организаций, осуществляет откровенные нарушения фундаментальных прав и свобод лиц, ищущих убежища, в частности о праве на жизнь".

В МИД Греции в ответ заявили, что "те, кого международное сообщество осудило за превращение человеческих страданий в инструмент достижения своих политических целей, не имеют права поучать кого-либо по правам человека".

Перед тем министр гражданской защиты Греции заявил, что страна собирается расширить забор возле Эврос на границе с Турцией, чтобы предотвращать нелегальную миграцию.