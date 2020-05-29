Кулеба: Україна розраховує на підтримку Угорщини в НАТО

Україна розраховує на відновлення підтримки з боку Угорщини в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Немає жодних об’єктивних підстав для того, щоб між нами існували будь-які суттєві проблеми. Ми розраховуємо на те, що буде відновлена повноцінна підтримка Угорщиною України в НАТО", - зазначив Кулеба.

Він додав, що Угорщина при цьому може розраховувати на підтримку Україною її ініціатив у Центральній Європі, оскільки Україна "також належить до великої сім'ї центральноєвропейських держав".

"Ми розраховуємо працювати на спільний результат, коли обидві наші країни будуть вигравати від співробітництва, а не програвати від конфронтації", - заявив міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, сьогодні глава МЗС України зустрічається з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, куди український міністр прибув автомобілем з огляду на карантин.